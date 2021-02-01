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Как фотокорреспондент в Карелии делал прививку от COVID-19: "Вкололи вакцину и сказали подождать полчаса"

Новости. Общество
12:19, 02 Февраля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Корреспондент "Столицы на Онего" записался и сделал прививку от коронавируса – как это было.

Фотокорреспондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов рассказал, как прошел первый этап вакцинации от COVID-19 в поликлинике Петрозаводска.

"Решил записаться и сходить, посмотреть, как от вируса прививают. Заодно и попробовать, - рассказал Николай. - Самым долгим было отстоять очередь в регистратуру – и выяснить, что не надо никуда стоять, можно просто идти в прививочный кабинет по указателю".

После того как нашему корреспонденту Николаю вкололи вакцину, его попросили подождать полчаса в коридоре, на случай аллергий и осложнений.

Легко ли записаться на прививку в Петрозаводске, что ждет уколовшихся, какие ощущения испытал сам Николай, читайте здесь.

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