Как город прощался с жестоко убитой в Петрозаводске девушкой

В Карелии простились с Дианой Ф., жестоко убитой в Петрозаводске.

Прощание с Дианой проходило два дня и в двух городах. В среду, 20 июля, Петрозаводск попрощался с Дианой, а вечером этого же дня тело девушки увезли в Олонец, на родину, где прошло прощание и отпевание. Похороны состоялись 21 июля.

Более 200 человек пришли попрощаться с Дианой в Петрозаводске, принесенные букеты цветов за час закрыли и гроб, и скамейки, и все пространство вокруг.

Подробности в тексте «Столицы на Онего».