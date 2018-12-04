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Новости. Общество
11:17, 04 Декабря 2018

Как город в Карелии утопает в фекалиях

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Жители Суоярви делились в сети фото очередного разлива сточных вод – по городским улицам потекли желтые зловонные реки.

Горожане такой картинке не удивляются, поскольку аварии на сетях здесь стали нормой. Но с 1 января 2019 года в Суоярви некому будет устранять даже аварийные ситуации. Компания, владеющая сетями водоотведения, в данный момент проходит процедуру банкротства и уже предупредила своих сотрудников об увольнении с 31 декабря.

"А у нас ничего нет, даже рукавиц. Все аварийные ситуации устраняем вручную. А если выйдет из строя насос на канализационной насосной станции в районе вокзала, то зальет весь город. Резервных насосов нет. И такие ситуации уже были. Когда не справляемся сами с засорами, обращаемся за помощью в администрацию района, которая арендует насосную машину. Так что живем все время как на вулкане. Подготовки к зиме никакой. Из всех колодцев подготовили процентов 20, не больше. А 31 декабря – наш последний рабочий день, нас уже предупредили об увольнении. Кто будет нырять в колодцы, не знаем. Мы не волонтеры", - поделились работники предприятия, проходящего процедуру банкротства.

Подробнее читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ванёк
2018-12-04 12:08:14
Здесь то Буренков из минэка ничего не пояснит про развитие .
Петя Втулкин
2018-12-04 11:52:11
http://www.gosman.ru/?news=21181 Ну что, оптимизация путем ликвидации ассенизации???
Михаил Иванович
2018-12-04 11:20:44
Да...."перестроились?!
Гость
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