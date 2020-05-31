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Как и когда туристов начнут пускать в регионы России: вся информация на сайте Ростуризма

Новости. Общество
17:20, 31 Мая 2020
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС
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Портал Ростуризма Russia.Travel с начала июня будет публиковать информацию, как и когда в каждом регионе страны можно будет перемещаться туристам.

Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на главу управления государственных туристских проектов и безопасности туризма ведомства Елену Лысенкову.

"Портал Russia.Travel, который является информационной площадкой Федерального агентства по туризму, с начала июня будет публиковать информацию о том, как и когда в каждом регионе страны можно будет перемещаться туристам", – говорится в сообщении.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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