Как и когда туристов начнут пускать в регионы России: вся информация на сайте Ростуризма

Портал Ростуризма Russia.Travel с начала июня будет публиковать информацию, как и когда в каждом регионе страны можно будет перемещаться туристам.

Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на главу управления государственных туристских проектов и безопасности туризма ведомства Елену Лысенкову.

"Портал Russia.Travel, который является информационной площадкой Федерального агентства по туризму, с начала июня будет публиковать информацию о том, как и когда в каждом регионе страны можно будет перемещаться туристам", – говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".