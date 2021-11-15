Как мама четверых детей стала стилистом – рассказ жительницы Карелии о своей редкой профессии (ВИДЕО)

В рамках проекта «О чем говорят профессионалы» жители Карелии рассказывают о секретах мастерства в редких профессиональных сферах.

Светлана Захарова – мама четверых детей, по образованию - психолог и менеджер, - нашла себя в новом деле. Светлана получила профессию стилиста, и сейчас занимается подбором гардероба для людей разного возраста и достатка, с разными типами фигур, вкусами и т.д.

Ее первыми клиентами стали близкие родственники, а сейчас у Светланы уже десятки созданных ею «вкусных образов».

В чем суть профессии стилиста и как ее получить, какие знания нужны, и что самое главное в создании идеального гардероба – рассказ из первых уст.