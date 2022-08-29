Как менеджер Александра завела «30 курочек» и превратилась в фермера

Александра была обычным городским жителем, менеджером в торговле, но потом круто изменила свою жизнь — переехала в деревню и завела домашнее хозяйство.

«Всё началось в 2009 году. Я работала менеджером в торговле, но хотелось чего-то другого. Настоящего. Мы переехали в Деревянное и завели свое хозяйство — сначала куриц и гусей. Курей было штук 30, а гусей мы даже не ели, просто для красоты держали. Потом свинки были, доходило до 36, это не считая поросят. Затем коровы пошли. Сначала одна, потом вторая. У каждой коровы свой характер. Они как люди. Сейчас только коров и оставили. 10 голов — это дойное стадо. И еще телочки. Телят на мясо мы не держим. Расходы на содержание около 200 тысяч в месяц. Это только текущие на ветеринаров, корма. Корма — это где-то 5000 рублей 1 рулон органического и 3500-4000 неорганического, чтобы и жир, и белок были, необходимые для молока. А еще нужна техника, инвентарь, оборудование, постройки для содержания и хранения. Сейчас для этого можно получить субсидии из бюджета, гранты. Но нужно тщательно подготовить заявку, приобрести, отчитаться. А отдельных людей для этого нет. Фермер все сам делает», — рассказала фермер Александра Бурцева.

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