Как не платить за коммуналку

Управляющая организация «ОнегоСтройСервис» запускает программу лояльности.
Зима без квартирной платы – это реально! «ОнегоСтройСервис» запускает программу лояльности.
Наши клиенты – собственники квартир и офисов в многоквартирных домах. Мы уделяем особое внимание их пожеланиям и разработали ряд мероприятий, помогая дополнительно снизить расходы на услуги ЖКХ.
Первое из них - Зима без квартирной платы.
У каждого собственника жилья в многоквартирном доме, находящемся на обслуживании «ОнегоСтройСервис» есть возможность не платить коммунальные платежи на протяжении целого квартала.
Для этого необходимо принять участие в акции и соблюсти ряд условий, подробно с которыми можно ознакомиться в группе сообщества ВКонтакте
Не упусти свой шанс сэкономить на коммунальных платежах!
Реклама/Онегостройсервис/ИНН 1001158419
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