Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49
Предварительные итоги выборов в Карелии: доступная инфографика
21.09.2021 16:03

Как новая методика расчета скажется на прожиточном минимуме в Карелии?

Новости. Общество
18:00, 25 Сентября 2021
фото: pixbay

Новости партнеров

Прожиточный минимум в Карелии на 2022 год рассчитали по новой методике, которая не учитывает стоимость потребительской корзины.

По новой методике прожиточный минимум на душу населения устанавливается сразу на целый год и зависит теперь не от стоимости потребительской корзины, а от прожиточного минимума по России и коэффициента региональной дифференциации, который для каждого региона устанавливает правительство России.

«В случае, если соотношение прожиточного минимума в субъекте с прожиточным минимумом в целом по стране, сложившееся в текущем году, выше коэффициента региональной дифференциации, прожиточный минимум в субъектах устанавливается с применением прогнозного индекса потребительских цен на очередной год», — пояснили в Управлении труда и занятости республики.

Такой подход вызвал дискуссию в парламенте Карелии, когда он приводил республиканский закон о прожиточном минимуме в соответствие с федеральным. У некоторых депутатов возникли опасения, что новая методика может привести к снижению прожиточного минимума по сравнению с предыдущим годом.  Однако руководитель Управления труда и занятости республики Елена Фролова тогда заверила, что этого не произойдет.

Эти слова нашли подтверждение в принятом в середине сентября постановлении правительства Карелии о прожиточном минимуме на 2022 год.

Подробнее читайте в рубрике «Ничего лишнего – только деньги».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
24.09.2021, 17:10
В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа
24.09.2021, 11:36
В Карелию идет бабье лето
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
20.09.2021, 14:51
Единороссы взяли 12 из 14 одномандатных округов в горсовете Петрозаводска

Чтиво

24.09.2021 10:00
Без политики
На острие офтальмологии
В Офтальмологическом центре Карелии работает самый новый эксимерный лазер в России — флагман разработок немецких специалистов в сфере коррекции зрения.
Разборка грузовых тягачей европейского и китайского производства: все преимущества выбора таких деталей
22.09.2021 16:08
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
20.09.2021 13:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»