Как новая методика расчета скажется на прожиточном минимуме в Карелии?

Прожиточный минимум в Карелии на 2022 год рассчитали по новой методике, которая не учитывает стоимость потребительской корзины.

По новой методике прожиточный минимум на душу населения устанавливается сразу на целый год и зависит теперь не от стоимости потребительской корзины, а от прожиточного минимума по России и коэффициента региональной дифференциации, который для каждого региона устанавливает правительство России.

«В случае, если соотношение прожиточного минимума в субъекте с прожиточным минимумом в целом по стране, сложившееся в текущем году, выше коэффициента региональной дифференциации, прожиточный минимум в субъектах устанавливается с применением прогнозного индекса потребительских цен на очередной год», — пояснили в Управлении труда и занятости республики.

Такой подход вызвал дискуссию в парламенте Карелии, когда он приводил республиканский закон о прожиточном минимуме в соответствие с федеральным. У некоторых депутатов возникли опасения, что новая методика может привести к снижению прожиточного минимума по сравнению с предыдущим годом. Однако руководитель Управления труда и занятости республики Елена Фролова тогда заверила, что этого не произойдет.

Эти слова нашли подтверждение в принятом в середине сентября постановлении правительства Карелии о прожиточном минимуме на 2022 год.

Подробнее читайте в рубрике «Ничего лишнего – только деньги».