Как отсудить у «Пробизнесбанка» полтора миллиона рублей

С некоторых пор очень актуальна такая проблема, как кредитные споры.

Банки подают на заемщиков в суд и требуют огромные проценты, неустойки, пени. Как с этим быть?

О частых проблемах судебных споров рассказывает опытный кредитный юрист Марат Самсонов.

Марат Сергеевич Самсонов, «Юрист Петрозаводска»:

«Рассмотрим пример из нашей практики. К нам обратился заемщик, который стал ответчиком по иску «Пробизнесбанка». С него банк требовал по суду почти два миллиона рублей. Но, надо понимать, что этот банк стал банкротом и человек не мог платить по кредиту, так как поменялись реквизиты счета, о чем банк не сообщил.

Я занялся этим судом, нами было указано на несоразмерность штрафных санкций по ст. 333 ГК РФ и заявлено о просрочке кредитора по ст. 406 ГК РФ, был приглашен свидетель, в итоге дело мы закончили очень успешно.

Из заявленных двух миллионов рублей банк смог взыскать только тело кредита, с чем мы и не спорили. А что касается процентов и штрафных санкций на 1,3 млн рублей, то в этом суд истцу отказал. Суд установил, что имела место просрочка кредитора. Наша позиция по делу была признана судом. В соответствии со ст. 406 ГК РФ, кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства. «Пробизнесбанк» не сообщил моему клиенту свои новые реквизиты, а без них ответчик платить по кредиту не мог. Это и есть просрочка кредитора (банка).

В дальнейшем популярный московский журнал «Вот это истории» опубликовал статью про это судебное дело, и, учитывая тираж журнала — 270 тыс. экземпляров, много читателей узнали про то, как надо защищать свои права в спорах с банками.





Сейчас мы успешно применяем пропуски банками сроков исковой давности, снижаем неустойки, пени, достигаем снижения взысканий или полных отказов в иске.

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