Как подготовить организм к лету: 5 полезных советов от ТРК "ЛОТОС PLAZA"

Наступила весна, а значит пришло время заняться восстановлением внутренних сил.

Зима у нас на севере длинная, и нехватка солнца, фруктов и витаминов ощущается сейчас особенно остро. Как быстро вернуть бодрость духа и оздоровить организм? Следуйте простым рекомендациям от ТРК "ЛОТОС PLAZA" и встречайте лето в полном расцвете сил!



1. Не забывайте завтракать

Будильник звенит уже в третий раз, а в голове только одна мысль: "Я посплю еще минуточку, а завтракать не буду…" Знакомая ситуация? Не надо так! Пропуская завтрак, вы не только мешаете своему организму запустить все необходимые процессы в системе пищеварения, но и рискуете заработать гастрит.



Начните продуктивный день с полезного завтрака: чередуйте блюда из злаков, белков и овощей и не злоупотребляйте сладкими йогуртами. А если не успеваете позавтракать дома, заходите в кафе "Бразилия"! Тут есть блюда на любой вкус – и каши, и десерты, и, конечно, бодрящий ароматный кофе.





2. Не жалейте сил на спорт

Движение – это жизнь, согласны? Активный образ жизни способствует нормализации всех обменных процессов в организме и благоприятно влияет на иммунитет. А ведь весной из-за авитаминоза мы особенно подвержены простудам, так что самое время вспомнить про любимый вид спорта. Кстати, в клубе Fitness House вам не придется терзаться из-за мучительного выбора между йогой, тренажерным залом и бассейном. Здесь можно все! А в качестве бонуса – релакс в SPA-зоне. Даже если вы ищете самый "ленивый" способ повысить тонус мышц, баня или сауна будут для вас отличным решением. Только не забудьте проконсультироваться со своим врачом перед посещением.

3. Не упускайте ни одного солнечного дня

Погода в Карелии всегда непредсказуема: выглядываешь в окно, а там – кто в шубе, кто в шортах… Но если уж солнце вышло, не пойти на прогулку в такой день будет просто преступлением. А чтобы гулять было не скучно, запланируйте семейных поход в экопарк "Зоолесье", где можно понаблюдать за умильными енотами или покормить медведя!







4. Ложитесь спать вовремя

Световой день становится все длиннее, а уснуть вечером – все сложнее и сложнее... Но ведь именно в период ночного отдыха в организме происходит процесс регенерации и восстановления сил.



Формула крепкого сна складывается из следующих слагаемых: ужин – легкий и питательный, помещение для сна – темное и прохладное, а постельные принадлежности – максимально удобные. Кстати, хорошо выспаться поможет анатомическая подушка с эффектом памяти из магазина "Формула здоровья". Это настоящее чудо! Кстати, такие подушки еще и гипоаллергенны.



5. Больше смеха и улыбок!

Смех – продлевает жизнь. Думаете, это миф? Удивительно, но ученые доказали реальную пользу позитивных эмоций, которые снижают уровень стресса, а, значит, укрепляют защитные силы организма. И, пожалуй, лучшее место, где можно насмеяться от души, это кинотеатр "Мираж Синема"! Рекомендуем к просмотру добрую семейную комедию "Конёк-Горбунок" (6+) с Павлом Деревянко в главной роли. В фильме отличная компьютерная графика и визуальные спецэффекты, которые мгновенно перенесут вас в волшебный мир русской сказки.





И последнее – не откладывайте начало "новой жизни" на следующий понедельник! Начните прямо сейчас, и уже к лету вы сможете полностью восстановить силы.

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