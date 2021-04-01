Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Житель Карелии ответит за мертвого лося 3
01.04.2021 15:01
Статистика свидетельствует о падении доходов населения Карелии 5
01.04.2021 12:30
Путин наградил медалью двух педагогов из Карелии 4
Сегодня 08:05
Врач предупредил о болезнях, развивающихся при отсутствии интима 2
01.04.2021 23:30
Водитель в Петрозаводске спровоцировал жесткое ДТП (ВИДЕО) 4
01.04.2021 13:53
В Петрозаводске произошла авария с участием сразу пяти автомобилей (ВИДЕО) 4
01.04.2021 16:59
Незаконные рубки леса вывели Карелию в число "передовиков" Северо-Запада 10
01.04.2021 14:10
Асфальт провалился рядом с новым микрорайоном Петрозаводска (ФОТО) 7
Сегодня 06:40

Как получить электронный полис ОСАГО в режиме "одного окна": разъяснения Нацбанка Карелии

Новости. Общество
11:26, 02 Апреля 2021
фото: cbr.ru
Загрузка...

Отделение Северо-Западного главного управления Центробанка - Национальный банк Карелии - подготовило разъяснения о возможностях нового онлайн-сервиса, который позволяет приобрести электронный полис ОСАГО в любой страховой компании на территории России.

Для этого необходимо зайти на платформу "Финуслуги" и в разделе "Маркетплейс" выбрать вкладку "оформить электронный полис ОСАГО".

Система запросит данные об автомобиле, страхователе и номер предыдущего полиса, а также укажет значение вашего КБМ (коэффициент бонус-малус). Затем посетитель получит предложения от страховых компаний с указанием стоимости полиса ОСАГО. После проведения онлайн оплаты полис ОСАГО придет по электронной почте.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 00:44
Пока власти Петрозаводска спят, родители будущих первоклассников дежурят в очереди у школ (ФОТО)
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой

Чтиво

31.03.2021 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 7
31.03.2021 11:30
Год карантинного абсурда 10
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»