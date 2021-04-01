Как получить электронный полис ОСАГО в режиме "одного окна": разъяснения Нацбанка Карелии

Отделение Северо-Западного главного управления Центробанка - Национальный банк Карелии - подготовило разъяснения о возможностях нового онлайн-сервиса, который позволяет приобрести электронный полис ОСАГО в любой страховой компании на территории России.

Для этого необходимо зайти на платформу "Финуслуги" и в разделе "Маркетплейс" выбрать вкладку "оформить электронный полис ОСАГО".

Система запросит данные об автомобиле, страхователе и номер предыдущего полиса, а также укажет значение вашего КБМ (коэффициент бонус-малус). Затем посетитель получит предложения от страховых компаний с указанием стоимости полиса ОСАГО. После проведения онлайн оплаты полис ОСАГО придет по электронной почте.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".