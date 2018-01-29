Как правильно проехать сложный перекресток?

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Об особенностях проезда Y-образного перекрестка рассказывает директор петрозаводской автошколы "Престиж" Жанна Беляева.
- На одном из ведущих автомобильных сайтов нам попалась статья, в которой подробно рассматривается ситуация на нерегулируемом Y-образном перекрестке, где главная дорога делает изгиб.
Автор ее утверждает, что водитель, который едет по "ножке" и не планирует сворачивать на второстепенную дорогу, поворотник включать не должен. При этом он ссылается на пункт 8.1 ПДД: "Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления". Так ли это на самом деле?
Подробности – в нашем материале.
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