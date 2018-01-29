Как правильно проехать сложный перекресток?

Об особенностях проезда Y-образного перекрестка рассказывает директор петрозаводской автошколы "Престиж" Жанна Беляева.

- На одном из ведущих автомобильных сайтов нам попалась статья, в которой подробно рассматривается ситуация на нерегулируемом Y-образном перекрестке, где главная дорога делает изгиб.

Автор ее утверждает, что водитель, который едет по "ножке" и не планирует сворачивать на второстепенную дорогу, поворотник включать не должен. При этом он ссылается на пункт 8.1 ПДД: "Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления". Так ли это на самом деле?

Подробности – в нашем материале.