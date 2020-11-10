Как предприятиям сэкономить затраты на электроэнергию

Затраты на электроэнергию – важная составляющая себестоимости продукции предприятия, которая влияет на его конкурентоспособность на рынке.

Большая часть бизнесменов хоть раз задумывалась об энергосбережении, кто-то заменил освещение на светодиодные лампы, кто-то поменял оборудование. Но мало кто знает о других методах, с помощью которых реально сэкономить несколько сотен тысяч рублей. Компания "Энерго-Решение", специализирующаяся на энергоменеджменте, запускает цикл статей об оптимизации энергозатрат. На простых и понятных примерах вы узнаете, каким образом можно снизить расходы на закуп электрической энергии без особых усилий.

Существует три основных направления в энергоменеджменте, с помощью которых можно снизить затраты:

1. Выбор оптимального тарифа на электрическую энергию

2. Снижение потерь в сетях потребителя

3. Замена оборудования на более энергоэффективное

Если вы решили снизить затраты на закуп электрической энергии, в первую очередь необходимо установить счетчик электрической энергии, с передачей данных в личный онлайн-кабинет. Интервальный прибор учета будет фиксировать показания каждый час, что позволит проанализировать почасовое потребление вашего предприятия, создать базис для дальнейшей экономии. Подробнее об услуге вы можете узнать здесь.

Часть 1. Выбор оптимального тарифа на электрическую энергию

Проанализировав расходы на электроэнергию, компания может выбрать подходящий тариф, по которому будет производить расчет энергосбытовая компания. К сожалению, не все предприятия знают о таком способе экономии, а если и обладают какой-то информацией, то это максимум тарифы "день/ночь". Давайте посмотрим, как выбор оптимального тарифа на электроэнергию поможет сэкономить организации на примере цехакамнеобработки.

Допустим, компания работает круглосуточно и без выходных с перерывами на загрузку камня. В помещении установлены три станка по 30 кВт, отопление и освещение цеха на 20кВт. Итого расходуется 110 кВт. Цех подключен от собственной трансформаторной подстанции 160кВА. Счетчик стоит на стороне 0,4кВ.

Предприниматель выбрал тариф – 1 ценовая категория, где данные собираются один раз в месяц и передаются в энергосбытовую компанию. В сентябре тариф составил 6,54 рубля за 1 кВт с учетом НДС. За месяц постоянной работы цех потребил 79200 кВт*часов. Путём несложных вычислений мы понимаем, что стоимость ЖКУ составит 517 963,25 рублей с НДС. А если бы предприниматель выбрал тариф в 4 ценовой категории, то его затраты за сентябрь обошлись в 382 867,62 рублей с НДС. Что на 135 095,63 рублей или 26% меньше.

Важно знать структуру потребления на протяжении всего года, поскольку при смене режима работы, например, с 3 сменной без выходных на 1 сменную с выходными стоимость в 4 ценовой категории станет дороже, чем в 1 ценовой категории. Со всеми нюансами знакомы специалисты компании "Энерго-Решение". В своей работе они используют методику системы ISO 50001-2018 "Система энергетического менеджмента", с помощью которой "Энерго-Решение" помогает предпринимателям по всему Северо-Западу сэкономить миллионы рублей на затраты и оптимизировать расходы на электрическую энергию.

Если у вас есть бизнес, и вы хотите сэкономить сотни тысяч рублей в месяц, обращайтесь к профессионалам. Тариф на электрическую энергию можно выбрать один раз в год – в январе. Времени на анализ ваших расходов осталось совсем немного. Торопитесь.

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