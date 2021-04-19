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Как проголосовать за благоустройство территорий в Карелии, объяснят по «горячей линии»

Новости. Общество
12:15, 20 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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Минстрой России запускает «горячую линию» по вопросам первого онлайн-голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» в регионах страны, в том числе, в Карелии.

С 19 апреля по 30 мая в круглосуточном режиме специалисты будут отвечать на вопросы граждан, как они могут отдать свой голос за выбранные ими территории.

Задать любые вопросы, касающиеся голосования на платформе
za.gorodsreda.ru можно по бесплатному номеру 8 (800) 600-2013. Он будет доступен для звонков из регионов России.

«Важно создать условия для того, чтобы каждый житель нашей страны старше 14 лет мог проголосовать за ту территорию или проект, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке. Только так можно выбрать действительно востребованные общественные пространства. Мы впервые запускаем единую Всероссийскую платформу по голосованию, и
понимаем, что у некоторых граждан могут возникнуть вопросы, как именно на ней можно будет проголосовать. Ответы можно получить на бесплатной горячей линии, которая будет работать непрерывно 24 часа в сутки 7 дней в неделю до самого конца голосования», –. пояснил замглавы Минстроя России Максим Егоров. — В Карелии будет так же работать местная «горячая линия», с помощью которой жители республики получить разъяснения по конкретным проектам или территориям в своих населенных пунктах. Связаться со специалистами министерства строительства Карелии по вопросам формирования комфортной городской среды можно по телефону 8-(8142) 55-97-01 (доб. 161, 162, 163, 164) в рабочие дни с 9 до 18 часов. Перерыв с 13 до 14 часов.




© ЦУР
Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке в 2022 году, начнется 26 апреля и продлится по 30 мая.

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