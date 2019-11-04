Как прошла Ночь искусств в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Музеи и театры Петрозаводска представили публике Ночь искусств.

Ранее сообщалось, что учреждения культуры Карелии подготовили программу из более чем 50 мероприятий. Вход на многие из них предполагалось сделать свободным.

В Карелии в акции участвуют театры и музеи Петрозаводска, Карельская филармония, Дом "Кантеле", Национальная библиотека, Центр народного творчества и культурных инициатив, Галерея промышленной истории и др.

Как Ночь искусств прошла в прошлом году можно посмотреть здесь.