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Как прожить без денег: лучшие сервисы для безналичных платежей

Новости. Экономика
11:27, 30 Октября 2020
фото: © shutterstock.com/Billion Photos
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Популярность безналичных расчетов среди жителей Карелии стремительно растет, поэтому все более актуальными становятся современные сервисы для оплаты покупок.

По оценке Национального банка по Республике Карелия, жители региона в первом полугодии 2020 года почти 99 млн раз воспользовались банковскими картами – это на 6% больше, чем за тот же период 2019 года. Наличные деньги с карт граждане снимали реже, чем в первом полугодии 2019 года: количество операций по выдаче наличных сократилось на 25%. При этом объем безналичных платежей в первые 6 месяцев 2020 года увеличился на 11%.

Более подробно о способах безналичных расчетов читайте тут.
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-30 11:32:40
Достали уже на кассе Магнита с пятитысячными наличными. :)
Всё бедно живут.
Гость
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