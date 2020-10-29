Как прожить без денег: лучшие сервисы для безналичных платежей

Популярность безналичных расчетов среди жителей Карелии стремительно растет, поэтому все более актуальными становятся современные сервисы для оплаты покупок.

По оценке Национального банка по Республике Карелия, жители региона в первом полугодии 2020 года почти 99 млн раз воспользовались банковскими картами – это на 6% больше, чем за тот же период 2019 года. Наличные деньги с карт граждане снимали реже, чем в первом полугодии 2019 года: количество операций по выдаче наличных сократилось на 25%. При этом объем безналичных платежей в первые 6 месяцев 2020 года увеличился на 11%.

. Более подробно о способах безналичных расчетов читайте тут