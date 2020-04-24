Как работает безопасный офис "Баренц Групп" (ФОТО, ВИДЕО)

Строительная компания "Баренц Групп" ведет бесконтактное общение с клиентами в режиме безопасного офиса – рассказываем, как это происходит.

Маркетолог строительной компании "Баренц Групп" Мария Круглова рассказала, как организована работа с клиентами.

Офис компании "Баренц Групп" в Петрозаводске на пр. Карла Маркса, 1а открыл свои двери для посетителей в режиме бесконтактного общения. Профессиональную консультацию можно получить без риска для здоровья.

Помещение переоборудовано таким образом, чтобы исключить прямые контакты менеджеров с клиентами, - общение ведется через стекло и окошки, специалисты компании обеспечены средствами индивидуальной зашиты, а сам офис регулярно дезинфицируется. Кроме этого, менеджеры компании "Баренц Групп" проводят индивидуальные экскурсии по жилым комплексам в режиме видеоконференции.

Напомним, что строительная компания "Баренц Групп" включена в реестр организаций, которые имеют право работать в режиме повышенной готовности, поэтому строительство жилых комплексов в настоящее время ведется на всех площадках.

Обращаем ваше внимание, что в Карелии начала действовать "президентская" льготная ипотека - банки выдают ипотечные кредиты с льготной ставкой 6,5%, которая субсидируется государством.

Как рассказали в строительной компании "Баренц Групп", первая клиентка в Петрозаводске получила льготную ипотеку со ставкой 6,5 % на приобретение двухкомнатной квартиры в ЖК "Свиристель" на Кукковке, в банке "ВТБ".

Все подробности можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях.

Подробная информация есть на сайте компании и в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик ЖК "Свиристель" - ООО «ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС», проектная документация по ссылке https://sviristel.barenz.group/documents/

Услуга предоставляется ПАО "ВТБ", генеральная лицензия банка №1000 от 08.07.2015 г. Процентная ставка 6,5% субсидированная государством, предоставляется заёмщикам ипотечных кредитов, оформленных по договору долевого участия в строительстве. Список застройщиков, работающих по государственной программе субсидирования ипотечных кредитов, - на сайте ПАО "ВТБ".

Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - не более 8 млн. руб., для остальных регионов – не более 3 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 20 лет. Срок действия программы до 01.11.2020.

Условия действительны на 22.04.2020 г.



