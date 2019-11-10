Как расселяют опасное жилье в Карелии и Швеции

Отношение и к комфорту, и к безопасности в Скандинавии и России отличаются в корне, сообщил журналист "Столицы на Онего" из Швеции.

Зачем жители самого северного города Швеции решили заняться массовым расселением горожан; как оберегают от сноса архитектурные памятники в Скандинавии и для чего шведам понадобился дом на солнечных батареях.

В начале 2019 года Карелия попала в число регионов, которые не выполнили программу расселения аварийного жилья. В февральском списке аутсайдеров, составленном Фондом содействия реформирования ЖКХ, Карелия оказалась вместе с еще пятью субъектами.

Задача расселения людей из потенциально опасных условий жизни в разрушающихся зданиях была поставлена федеральным центром. В период с 2008 по 2018 г.г. на эти цели государство выделило 929,9 млрд рублей. Стоит также отметить, что аварийное жилье – это не просто ветхие и неудобные дома; речь идет о постройках, жить в которых стало опасно из-за рисков обрушений и прочих коммунальных аварий. То есть программа расселения "аварийки" направлена, главным образом, на обеспечение не просто комфорта, а, скорее, безопасности граждан.

Отношение и к комфорту, и к безопасности в Скандинавии и России отличаются в корне. Так, в Швеции местные власти решили передвинуть здания небольшого города Кируна из-за угроз обрушения земли, которые возникли там из-за действий компании, добывающей железную руду. Чиновники посчитали, что населению угрожает опасность и решили запустить масштабный и дорогой проект переселения людей из опасных домов. В общее дело включились и чиновники, и крупный бизнес.

В октябре объединение "Баренц-Пресс" организовало поездку в Швецию, в которой приняли участие российские журналисты. Город Кируна стал первой точкой на карте медиа-тура.

Читайте большой репортаж из Швеции журналиста "Столицы на Онего".