Как разрешаются противоречия между данными УФНС и Росреестра о недвижимости в Карелии

Управление Росреестра по Республике Карелия подготовило разъяснения, как разрешаются противоречия, которые могут возникнуть между данными Росреестра и ФНС об объектах недвижимости в республике.

По сообщению пресс-службы Управления, этим занимается межведомственная рабочая группа, которая решает вопросы, возникающие при передаче сведений в УФНС.

"При выявлении несоответствий в сведениях об объектах недвижимого имущества, содержащихся в информационных базах регистрирующего и налогового органов, данная информация анализируется, сведения об объектах актуализируются и повторно передаются файлами выгрузки в УФНС", - сообщили в Управлении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".