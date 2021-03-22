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Как разрешаются противоречия между данными УФНС и Росреестра о недвижимости в Карелии

Новости. Общество
10:46, 23 Марта 2021
фото: pixabay
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Управление Росреестра по Республике Карелия подготовило разъяснения, как разрешаются противоречия, которые могут возникнуть между данными Росреестра и ФНС об объектах недвижимости в республике.

По сообщению пресс-службы Управления, этим занимается межведомственная рабочая группа, которая решает вопросы, возникающие при передаче сведений в УФНС.

"При выявлении несоответствий в сведениях об объектах недвижимого имущества, содержащихся в информационных базах регистрирующего и налогового органов, данная информация анализируется, сведения об объектах актуализируются и повторно передаются файлами выгрузки в УФНС", - сообщили в Управлении.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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