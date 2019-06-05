Как Сегежский ЦБК удержал себестоимость продукции при росте цен на сырье

Сегежский ЦБК в первом квартале 2019 года сохранил себестоимость продукции, несмотря на рост цен на сырье и другие внешние факторы, благодаря модернизации теплоснабжения.

Об этом сообщил председатель правления компании Segezha Group, владеющей комбинатом, Михаил Шамолин.

Он прокомментировал финансовую отчетность Segezha Group за 1 квартал 2019 года.

"Одним из ключевых факторов сдерживания себестоимости стало снижение расходов на мазут и электроэнергию. Снижение этих расходов стало возможным благодаря запуску многотопливного котла на Сегежском ЦБК, который работает на кородревесных отходах вместо дорогостоящего мазута, а также повышению энергоэффективности предприятий", - отметил Шамолин.

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