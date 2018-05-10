Как снималась знаменитая сцена в бане в фильме "А зори здесь тихие"

Актрисы фильма "А зори здесь тихие" наотрез отказывались сниматься в сцене в бане.

Как пишет Москва24, рни потребовали взять дублерш. Режиссер Станислав Ростоцкий уговаривал девушек целых пять часов, и лишь один аргумент показался им убедительным.

Режиссер объяснил, что ему нужно показать, куда попадают пули. Ростоцкий хотел, чтобы зритель увидел тела молодых красивых женщин, созданных для любви и продолжения рода. Споров больше не было. За идею актрисы были готовы раздеться.