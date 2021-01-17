Как снизить кадастровую стоимость недвижимости: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии

Институт Уполномоченных по защите прав предпринимателей подготовил памятки для субъектов бизнеса, как обжаловать кадастровую стоимость объектов недвижимости, от которой зависит размер налоговых платежей.

Об этом рассказала бизнес-омбудсмена в Карелии Елена Гнетова.

В памятке содержится пошаговая инструкция, как и в каких случаях можно оформить заявление об обжаловании кадастровой стоимости, и куда обращаться с этими заявлениями.

Одной из распространенных причин завышения кадастровой стоимости являются технические ошибки.

"Чаще всего к завышению или занижению кадастровой стоимости приводят неверные характеристики объекта недвижимого имущества, используемые в кадастровой оценке. Предприниматели могут уточнить характеристики объектов", - пояснила Гнетова.

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