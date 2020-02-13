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Как составить базовый гардероб для мальчика

Новости. Экономика
07:00, 14 Февраля 2020
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Нужно выбирать стильную, модную и красивую одежду, а также практиковать трендовые сочетания.

Хороший вкус ещё никогда никому не навредил. Стильная одежда для мальчика реализуется в интернете в широком многообразии вариантов. Не составит труда найти комплект, который идеально подойдёт для конкретного случая и при этом впишется в рамки бюджета.

Как правильно выбирать одежду для мальчика?

Желательно сосредоточиться на базовом гардеробе, который позволит всегда выглядеть хорошо и уместно. Не нужно покупать много одежды. В приоритете небольшое количество качественных и стильных вещей, которые хорошо между собой комбинируются.

В базу обычно входит нарядная и повседневная одежда. Она состоит спортивных вещей для активного досуга. Также понадобится обувь и аксессуары, к примеру, подтяжки. 

Гардероб на каждый день должен состоять из практичных и удобных вещей. При этом никто не говорит, что они должны быть лишены привлекательности. В приоритете спокойные расцветки, которые легко комбинируются между собой и смотрятся в тандеме гармонично. Можно отдать предпочтение принтам, которые никогда не выходят из моды. 

В гардеробе мальчика должны быть футболки, несколько рубашек с длинным и коротким рукавом, брюки классического кроя, джинсы и спортивные штаны, а также толстовка, свитер, водолазка и реглан. Если модель представлена в нескольких оттенках, то это большой плюс. Без жакета и пиджака также не обойтись.

Не всегда уместно покупать вещи на вырост. Они часто смотрятся, как "с чужого плеча". Даже если одежда будет качественной, она не произведет правильного впечатления.

В настоящее время не проблема приобрести качественные стильные вещи по доступной цене. 

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