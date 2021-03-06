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Как тебе такое, Илон Маск?: электромобиль "Tesla" заглох в глубинке Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:00, 07 Марта 2021
фото: youtube.com / tesla-cars Belarus
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Команда автомобилистов на машине "Tesla" решила отправиться на российский Север, однако электромобиль разрядился в Карелии.

Автомобилисты из команды "Tesla-cars Belarus" отправились в путешествие на электромобиле Tesla Model 3 (2021), однако в процессе поездки застряли в Карелии.

Организаторы тура заявили о намерении пройти на машине "Tesla" путь из Москвы до села Териберка в Мурманской области. На своем канале в Youtube они рассказали, что электрмообиль из Белорусии был доставлен в Москву на автовозе, а сами они прилетели в российскую столицу на самолете, после чего отправились в путь.

От Москвы до Мурманска участники тура должны были проехать около двух тысяч километров. Однако в Карелии, в районе Кеми, у электромобиля села батарея. 

"Удастся ли нам реанимировать новейшую Tesla Model 3 2021г. после того, как она разрядилась в ноль под Кемью? Получится ли доехать до Мурманска?", - написали участники тура в Instagram.

Представителям команды на электромобиле была оказана помощь на дороге: в частности, "Tesla" пришлось тащить на буксире. В итоге участники тура продолжили путь и достигли цели.

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