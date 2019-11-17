Как "Умное голосование" подрывает доминирование "партии власти"?

Политолог Олег Реут проанализировал "плюсы" и "минусы" использованной на последних выборах стратегии "Умного голосования".

Стратегия "Умного голосования" не была актуализирована на муниципальных выборах в Карелии, однако, за неделю до дня голосования вполне серьёзно рассматривалась разными штабами кандидатов в качестве политтехнологического приёма, который мог бы повлиять на общий электоральный результат.

Стратегия "Умного голосования" позволяет консолидировать голоса экономического протеста, достающиеся, как правило, КПРФ, и демократического протеста, характерного преимущественно для городов, подрывая таким образом доминирование "партии власти" на электоральном поле. Возникающая в результате угроза лишиться большинства, нивелирует выигрыш власти от недопуска тех или иных кандидатов. При этом, естественно, зафиксировать общий вклад протестной мобилизации и уж тем более определить, какая доля этой мобилизации была непосредственно связана с инициативой Алексея Навального, не представляется возможным. Здесь немаловажными факторами выступают и краткость агитационной кампании (две недели), и в целом низкий интерес россиян к выборам, что подтверждается показателями явки (например, на выборах депутатов Московской городской думы она составила 22%).

В российской столице кандидаты "Умного голосования", как известно, победили в 20 округах из 45, и таким образом задача-максимум не была достигнута – мэрия не лишилась лояльного большинства в Московской думе. Однако оно нанесло администрации определённый символический урон. Хотя и с некоторыми особенностями, поскольку, например, против коммунистов Зюганова-младшего и Губенко мэрия не выставляла своих представителей, это "договорные кандидаты", которые победили бы и без "Умного голосования".

О результатах "Умного голосования" на последних российских выборах, читайте здесь.