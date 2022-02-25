Как вернуть деньги за авиабилеты на отмененные рейсы

На каких условиях авиакомпании возвращают деньги за билеты?

ТАСС собрал все, что нужно знать в случае, если у вас есть билеты на рейсы, которые, по всей вероятности, отменят или уже отменили.

На каких условиях авиакомпании возвращают деньги за билеты на отмененные рейсы?

Есть несколько вариантов. Одни авиаперевозчики автоматически возвращают средства на карты, с которых покупались места, не требуется писать заявление или переоформлять вылеты. Другие предлагают на выбор возврат денег или возможность перебронирования билетов на другие даты или другой маршрут. Агрегатор Tutu.ru собрал условия авиакомпаний.

•S7 Airlines. Если рейс отменили, можно вернуть полную стоимость в разделе "Мои бронирования" на сайте и в приложении. Если билет куплен у агентства — через агентство.

•"Аэрофлот". Предлагается возврат денег или перебронирование билетов на другие даты или другой маршрут.

•"Победа". Автоматически делает возврат средств по отмененным рейсам. Список отмен здесь.

•Nordwind. Можно оформить там, где покупались билеты, либо перенести вылет на любой рейс с датой путешествия до 26 апреля 2022 года.

•"Уральские авиалинии". Предлагается переоформить билет на вылеты с 3 марта 2022 до 30 мая 2022 года. Переоформление — по месту покупки билетов или через службу поддержки.

•RedWings. Можно поменять перелет на даты в период с 3 марта по 24 апреля включительно или оформить возврат денег по месту приобретения авиабилетов.

•Smartavia. Предлагается полный возврат стоимости билета, обращаться нужно по месту приобретения.

•"Азимут". Можно обменять билеты или вернуть их стоимость. Заявку на возврат можно оформить в личном кабинете, если билет покупали на сайте компании, или по месту приобретения.

Как быстро вернутся деньги?

Авиакомпании обещают сроки вынужденных возвратов до 30 дней. Более ранние рейсы обрабатываются быстрее. Но, по опыту пандемии, некоторые авиакомпании, вероятно, будут возвращать средства дольше.

Если у меня невозвратные билеты, мне тоже вернут деньги?

Да. Если авиакомпания отменила рейс, то деньги за невозвратные билеты тоже возвращаются или предлагается переоформление.

Компания пока не объявила об отмене рейса, но аэропорт закрыт. Что мне делать?

Лучше дождаться уведомления от авиакомпании об отмене рейса. Если рейс не отменен, то вы будете делать не вынужденный, а добровольный возврат. При вынужденном возврате авиаперевозчик должен вернуть всю сумму или баллы на сумму билета. При добровольном могут вернуть меньше денег, если билеты невозвратные, то их не вернут.

Если вы все же решили сделать добровольный возврат, то делайте его как можно раньше, чтобы перевозчик удержал меньшую сумму.