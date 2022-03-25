Как вы оцениваете работу мэра и администрации Петрозаводска? (ОПРОС)

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский расскажет депутатам об итогах работы городской администрации в 2021 году.

В четверг, 31 марта, в 10.00 глава Петрозаводска Владимир Любарский выступит перед депутатами Петросовета с отчетом о работе в 2021 году.

Предполагается, что в сессии горсовета Петрозаводска примет участие глава Карелии Артур Парфенчиков.

Накануне сессии интересуемся: как бы вы оценили работу мэра и администрации Петрозаводска за 2021 год?

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