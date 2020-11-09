Как вы считаете, Карелия справляется со второй волной коронавируса? (ОПРОС)

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 310 заражений коронавирусом.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии на 10 ноября – 8565 человек. Выздоровели за время пандемии 4815 пациентов. Умер 61 зараженный коронавирусом.

По информации главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, всего на 10 ноября госпитализированы 573 человека, заболевших коронавирусом, 544 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 19 – в тяжелом и 10 человек – в крайне тяжелом состоянии.

Доля свободных коек уменьшается, на сегодняшний день она составляет 31,9%.

В соцсетях заболевшие жалуются, что долго нет результатов тестов на COVID-19, кто-то не может дозвониться врачу, кому-то не сделали КТ…

При всей сложившейся ситуации как вы считаете, Карелия справляется со второй волной коронавируса?

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