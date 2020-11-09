Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стали известны подробности жесткого ДТП внедорожника и легковушки под Петрозаводском 7
Сегодня 09:55
Число заражений коронавирусом не снижается – за сутки в Карелии инфицированы еще 310 человек 1
Сегодня 09:52
Названы опасные для здоровья части курицы
09.11.2020 21:30
Глава Минобразования Карелии объяснил, почему школы перевели на дистанционное обучение 1
Сегодня 10:55
Парфенчиков возмутился публичным конфликтом в правительстве из-за бюджета 4
Сегодня 13:38
Подрядчик сделал тротуар в Петрозаводске сикось-накось, сообщают горожане (ФОТОФАКТ) 9
Сегодня 06:40

Как вы считаете, Карелия справляется со второй волной коронавируса? (ОПРОС)

Новости. Общество
13:26, 10 Ноября 2020
фото: © AP Photo / Jean-Francois Badias
Загрузка...

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 310 заражений коронавирусом.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии на 10 ноября – 8565 человек. Выздоровели за время пандемии 4815 пациентов. Умер 61 зараженный коронавирусом.

По информации главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, всего на 10 ноября госпитализированы 573 человека, заболевших коронавирусом, 544 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 19 – в тяжелом и 10 человек – в крайне тяжелом состоянии.

Доля свободных коек уменьшается, на сегодняшний день она составляет 31,9%.

В соцсетях заболевшие жалуются, что долго нет результатов тестов на COVID-19, кто-то не может дозвониться врачу, кому-то не сделали КТ…

При всей сложившейся ситуации как вы считаете, Карелия справляется со второй волной коронавируса?

Ответить на вопрос можно здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-11-10 16:23:11
С мед.обслуживанием и лечением населения не справляется , а уж с этим вирусом тем более :)
Сержант
2020-11-10 16:23:01
Всё видно не вооруженным взглядом!?!
Главное, чтобы остатки почти уничтоженной медицины, продержались ещё хотя бы год....
Ежели и эти разбегутся, понимая какое к ним отношение : что сверху, что снизу, то беда....
zanoza
2020-11-10 15:09:59
Страна не справляется, а Карелия белая и пушистая справилась :)
бюджет
2020-11-10 14:28:20
Причем Карелия? КТО справляется? ВСЕ СМИ подконтрольны, поэтому вирус живет!
елпидифор
2020-11-10 14:22:09
Проголосовал по первому пункту: на своей семье ощутили, как сопротивлялись медики даже брать тесты: вам не всем положено.
однозначно
2020-11-10 14:17:29
Пофиг. Паникеров - на баржу. Учитывая, что это в основном либерастня, то попутного ветра.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
03.11.2020, 14:15
В список самых состоятельных граждан Финляндии попали четверо русских
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 14
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 17
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»