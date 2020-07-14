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Как зарегистрировать самозанятость с мобильного: пошаговая инструкция налоговиков Карелии

Новости. Экономика
10:36, 15 Июля 2020
фото: Инна Кравченко / ВК (скриншот видео)
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Специалисты республиканского управления ФНС сделали ролик в помощь налогоплательщикам, решившим зарегистрироваться в приложении "Мой налог", которое необходимо самозанятым.

Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Карелии Инна Кравченко разместила на странице в соцсети видео, в котором содержится пошаговая инструкция регистрации в приложении "Мой налог" со смартфона или планшета. В представленном ролике сообщается, как можно пройти регистрацию в приложении с помощью паспорта.

Новое приложение необходимо тем, кто принял решение зарегистрироваться в качестве самозанятого.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-15 11:16:13
Исторически сложилось, что не все люди могут работать индивидуально, самостоятельно. Большая часть из них должна быть только в коллективе. В бригаде, цехе, отряде или в бандитской шайке. В армии. С руководителем бригадиром, начальником цеха, бугром или генералом.
Сейчас многие брошены в свободное плавание, маются и страдают без дела, работы. Государство бросило людей на произвол. Выживают далеко не все.
Гость
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