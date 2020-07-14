Как зарегистрировать самозанятость с мобильного: пошаговая инструкция налоговиков Карелии

Специалисты республиканского управления ФНС сделали ролик в помощь налогоплательщикам, решившим зарегистрироваться в приложении "Мой налог", которое необходимо самозанятым.

Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Карелии Инна Кравченко разместила на странице в соцсети видео, в котором содержится пошаговая инструкция регистрации в приложении "Мой налог" со смартфона или планшета. В представленном ролике сообщается, как можно пройти регистрацию в приложении с помощью паспорта.

Новое приложение необходимо тем, кто принял решение зарегистрироваться в качестве самозанятого.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".