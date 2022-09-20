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Какая зарплата будет у мобилизованного

Новости. Общество
20:30, 21 Сентября 2022
фото: © Петр Ковалев/ТАСС

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Президент приравнял довольствие мобилизованных к содержанию кадровых военных. 47news показывает, о каких зарплатах идёт речь.

Издание 47news показывает, о каких зарплатах идёт речь.

Согласно пункту третьему указа «Об объявлении частичной мобилизации» от 21 сентября, уровень денежного содержания граждан, призванных по мобилизации, будет соответствовать уровню содержания контрактников.

В истории современной России подобной практики не было. Существовала система оплаты призванным на военные сборы. Она проста — берется средняя зарплата за полгода, допустим, 30 тысяч, и делится на количество дней в месяце. Получается, тысяча в день. Если вы на сборах 20 дней, то и получите 20 тысяч рублей.

Что касается довольствия контрактника, то все сложнее. Зарплата складывается из оклада. Он состоит двух частей: по воинскому званию и воинской специальности. Допустим, рядовой — водитель. Или сержант — командир танка. Эта часть небольшая. Вторая — различные надбавки, их великое множество. Например, за выслугу лет, квалификацию, особые условия несения службы, допуск к гостайне, добросовестное и эффективное исполнение обязанностей, знание иностранного языка, особый риск (парашютисты, водолазы), а медикам за работу с рентгеноборудованием. Помимо этого — так называемые «прочие выплаты» — командировочные, премии. Отдельно отмечается, что дезертирам надбавки не положены. А вот семьям взятых в плен ежемесячно начисляется все положенное бойцу.

Начисление зарплаты регламентировано приказом Минобороны «О денежном довольствии» от 2019 года. В нем непростая система тарифных разрядов и коэффициентов. 

Если крайне усредненно, то в Западном военном округе рядовой-контрактник-стрелок получает примерно 27 тысяч. (Место службы тоже имеет значение, разброс очень велик — у морского пехотинца на Северном флоте или у десантника Псковской дивизии может быть и 80 тысяч.) Возвращаясь к среднему, то у лейтенанта-командира взвода — тысяч 40, капитана в зависимости от должности 50 — 55 тысяч. У майора около 60. Подполковники — полковники могут рассчитывать на 65 — 90 тысяч. Генеральские зарплаты за сотню.

Что касается трудового стажа, то он исчисляется день за день. Но в случае непосредственного участия в боевой операции — один день засчитывается за три.

Кстати, упомянутый приказ Минобороны регламентирует и выплаты членам семей военнослужащих. Если принять за аксиому, что положение контрактников и мобилизованных будет идентично, то родственники не профессиональных военных получат те же выплаты.

По логике это должно касаться и гибели (выплаты регламентируются постановлением правительства). По последним открытым данным — почти 3 млн рублей страхового обеспечения и 4,4 млн единовременного пособия. Ещё 2,6 тысячи рублей ежемесячной выплаты на несовершеннолетних детей и 28 тысяч на ежегодный оздоровительный отдых. Столько же на ритуальные услуги и 35 тысяч на изготовление памятника. Нетрудоспособным родственникам пенсия по потере кормильца — 50% от суммы довольствия военнослужащего.

Согласно апрельскому указу президента, к этим выплатам прибавляется ещё 5 млн. Итого 12,4 млн рублей. Раненые получают 6 млн.

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