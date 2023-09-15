Какие фразы никогда не скажут люди с высоким эмоциональным интеллектом

Эмоционально разумный и развитый человек никогда не унизит и не оскорбит другого.

Умение понимать чувства других людей говорит о том, что человек обладает высоким эмоциональным интеллектом, пишет сетевое издание «Доктор Питер».

Эмоционально разумный и развитый человек никогда не унизит и не оскорбит подчиненного, не закатит истерику перед коллегами, не сорвется на крик и не устроит головомойку близким из-за плохого настроения.

Высокий эмоциональный интеллект — способность распознавать и принимать чувства других людей и, конечно, свои тоже. Люди, которые обладают им, умеют сопереживать и слышать людей. Как пишет «Доктор Питер» со ссылкой на издание MixNews, эмоционально умные люди никогда не произнесут следующие фразы:

«Это твоя вина» - даже если это так, они не выделят это. Люди с эмоциональным интеллектом не обвиняют и не осуждают других. Они пытаются понять, сделать выводы и помочь.

Человек, который обвиняет другого, заставляет его вставать в оборонительную позицию, провоцирует конфликт. Тот же, кто обладает высоким эмоциональным интеллектом, наоборот, снижает накал негатива, не заставляет человека защищаться и оправдываться, а предлагает пути решения.

«Мне все равно» - так никогда не скажет эмоционально зрелый человек, тем более если речь о том, что важно для другого. Это явное проявление бессердечия, равнодушия и собственного низкого эмоционального интеллекта.

«Вы абсолютно не правы» - это утверждение оскорбительно, когда оно используется без реального понимания точки зрения другого или только для подтверждения собственной правоты без приведения аргументов. Лучше сказать иначе, например: «Я ценю и принимаю вашу точку зрения, но сам считаю совсем по-другому».

Фраза «Это только твоя проблема» - явное проявление непонимания, нежелания слышать и понять другого человека.

«Мне не нужна твоя помощь» - быть интеллектуалом в эмоциональном плане означает в том числе и обладать силой принимать помощь от других, признавать свои слабые стороны и несовершенство. Не отказываться от поддержки — это еще и способ помочь другим.

«Ты облажался/все испортил» - не стоит напоминать другим о их провалах и ошибках. Так не делают люди с эмоциональным интеллектом, они не разрушают других, а помогают подняться, признают право на ошибки и неудачи, которые помогают стать людям лучшей версией себя. И, конечно, не говорят о провалах и просчетах в резкой форме.

Утверждение «Это несправедливо» - проявление незрелости и слабости. Так говорит человек, который не хочет разобраться в обстоятельствах и не готов двигаться дальше.