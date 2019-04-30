Какие изменения ждут россиян с 1 мая

Стали известны все изменения в российском законодательстве с 1 мая 2019 года.

1. Увеличатся военные пенсии ветеранов Великой Отечественной войны. Выплаты изменятся приблизительно на 15-20%. Изменения коснутся тех, кто проходил службу в армии, состоял в партизанских отрядах и отрядах подпольщиков, служил в разведке, был награжден медалью "За оборону Ленинграда", и граждан, в детском возрасте получивших инвалидность из-за ранений, пишет "Звезда".

2. Кроме того, первого мая пересчитают сумму доплат к страховым пенсиям для неработающих пенсионеров. Так, прибавка будет устанавливаться сверх прожиточного минимума и увеличиваться на сумму индексации. Перерасчет будет проведен автоматически в соответствии с новыми правилами и коснется всех уже проведенных индексаций в январе и феврале текущего года.

3. Будут приходить исключительно на карты платежной системы "Мир". В них сходят, например, пособия по безработице и "детские" выплаты.

4. Люди с инвалидностью, которые нуждаются в паллиативной помощи, смогут получать ее в более короткие сроки. Они сократятся с 30 до семи дней. Кроме того, исходя из принятого кабмином закона, установлено, что каждый человек имеет право на обезболивание.

5. Россияне, желающие воспользоваться амнистией, теперь должны будут перевести деньги на российские счета. Как сообщили в Минфине, крупные активы можно будет задекларировать на льготных условиях.

6. С середины месяца будет введен транспортный налог на весельные лодки мощностью до пяти лошадиных сил, зарегистрированных в ГИМС. Стоит отметить, что их можно снять с учета, однако для этого предварительно необходимо обратиться к госинспекторам