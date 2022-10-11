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Какие отрасли экономики Карелии продолжают расти на фоне общего спада промышленности

Новости. Экономика
11:35, 26 Октября 2022
фото: © Минэкономразвития Карелии

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Промышленное производство в Карелии за 9 месяцев 2022 года сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в ряде отраслей продолжается рост.

Это следует из отчета Карелиястата об индексах промышленного производства за отчетный период.

Снижение промышленного производства произошло в сфере добычи полезных ископаемых (на 5,5%), в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (на 4%) и в обрабатывающих производствах (на 8,9%).

Например, официальная статистика показала сокращение объёмов производства щепы топливной (на 33,2%), гранул топливных (на 26,5%), лесоматериалов, (на 22,2%), окатышей железорудных (на 13,4%).

Одновременно увеличилось производство гранита, песчаника и прочего камня для памятников или строительства (на 25,8%), добыча песков природных (на 20,7%), плит древесно-стружечных (на 7,3%), мебели (на 15,6%), конструкций и деталей конструкций из черных металлов (на 0,2%).

В пищевой промышленности снизилось производство колбасных изделий (на 40,4%), крупы (на 10,2%), хлебобулочных изделий, переработанной и консервированной рыбы, мяса.

Вместе с тем, больше выпущено кормов для сельскохозяйственных животных, кондитерских изделий, творога, масла сливочного, сыров, молока. В производстве напитков увеличился выпуск ликёроводочных изделий.

Из других видов экономической деятельности отмечается рост в области водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнения (на 4,5%).

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