09:46, 21 Июня 2019
Какие сферы бизнеса показали рост производства, несмотря на спад промышленности Карелии
Новости по теме
Загрузка...
Общее сокращение показателей промышленного производства в Карелии по итогам 5 месяцев 2019 не коснулось целого ряда видов экономической деятельности.
Об этом говорят данные Карелиястата об индексах промышленного производства за январь-май 2019 года.
Как сообщалось ранее, в целом промышленное производство сократилось на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Официальная статистика называет сферы бизнеса, которые, напротив, увеличили показатели.
Производство текстильных изделий выросло на 72,3%, мебели – на 85,6, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 52,3%.
Какие сферы бизнеса показали рост производства, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
16.06.2019, 17:57
16.06.2019, 09:01
17.06.2019, 07:15
18.06.2019, 12:46
17.06.2019, 13:37
Аналитика
20.06.2019 16:22
Политкухня
Некоторые размышления по итогам "Прямой линии" президента.
20.06.2019 14:12
20.06.2019 09:15
17.06.2019 15:23
17.06.2019 13:37
Чтиво
20.06.2019 14:23
Без политики
Юлия Большакова-Лидова – театральный критик, доцент ГИТИСа, эксперт в области исполнительских искусств рассказала о своих впечатлениях после просмотра спектаклей Международного фестиваля современной хореографии Nord Dance.
13.06.2019 10:56
11.06.2019 14:31
10.06.2019 15:50
Медиа
16.06.2019 17:58
Опрос
Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?
Комментарии