Какие сферы бизнеса показали рост производства, несмотря на спад промышленности Карелии

Общее сокращение показателей промышленного производства в Карелии по итогам 5 месяцев 2019 не коснулось целого ряда видов экономической деятельности.

Об этом говорят данные Карелиястата об индексах промышленного производства за январь-май 2019 года.

Как сообщалось ранее, в целом промышленное производство сократилось на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Официальная статистика называет сферы бизнеса, которые, напротив, увеличили показатели.

Производство текстильных изделий выросло на 72,3%, мебели – на 85,6, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 52,3%.

Какие сферы бизнеса показали рост производства, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".