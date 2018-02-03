Какие события ожидаются сегодня в Петрозаводске и Карелии?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 3 февраля.

9.00 - во Дворце спорта "Koral" на ул.Пограничной, 50 пройдет чемпионат и первенство по мини-футболу.

10.00 – на лыжной трассе "Фонтаны" пройдут Дни фестиваля "Зимние Фонтаны".

11.00 - в Сортавале на конькобежном стадионе ДЮСШ (ул. Антикайнена, 3) пройдет Открытое Первенство Республики Карелия по конькобежному спорту, посвященное памяти Заслуженного Мастера спорта СССР Сергея Хлебникова.

12.00 – на площади Кирова состоится митинг-концерт в поддержку российских спортсменов – участников XXIII Зимних Олимпийских игр.

14.00 - в Сегеже состоится митинга за отставку главы города Анатолия Лотоша.

15.00 – на территории республиканскоого спортивного комплекса "Курган" состоятся городские соревнования "Юный лыжник-2".

15.00 - в Доме бокса им. Л.Левина на ул.Шотмана, 38а пройдет турнир на призы МСМК Н.А.Разумова по боксу (полуфинальные бои).

16.00 - в Национальном музее Карелии пройдет акция "Смело, товарищи, в ногу" (авторская экскурсия по выставке "1917. Петрозаводск и революция» и документальный спектакль от "Театр1").