Какие события ожидаются сегодня в Петрозаводске и Карелии?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 5 февраля.

В Москве глава Карелии Артур Парфенчиков и представители карельских товаропроизводителей примут участие в международной выставке «Продэкспо – 2018».

10:00- в администрации Петрозаводска состоится встреча мэра города Ирины Мирошник с прессой.

В это же время в большом зале администрации города состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

10:00- Турнирный зал СШОР №2 (ул.Дзержинского, 26). Юношеский турнир по шахматам.

12.00. в зале Совета республики (ул. Энгельса, 4) состоится заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

12:50, 16:00, 16:50, 18:20- в спортивном центре «Акватика» пройдет региональный этап Чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет».