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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 30 апреля.
11.00 - В Петрозаводске пройдет серия заплывов от "Karelia Challenge" - "3600" для любителей и начинающих.
19.00. В Музыкальном театре республики состоится XVII Московский Пасхальный фестиваль с участием Симфонического оркестра Мариинского театра (дирижер – Валерий Гергиев).
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