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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 5 августа.
День железнодорожника
10.00 - в центр активного отдыха "Ялгора" пройдет Республиканский фестиваль детского велоспорта "ЯлгораKids".
11.00 - на трассе спортивного комплекса "Курган" состоится массовый забег на лыжероллерах.
13.00 - в Музей ИЗО РК пройдет показ фильма, посвященного Императрице Марии Федоровне и художнику Алексею Боголюбову, из цикла "Век Русского музея".
С 13.00 до 15.00 на площадь Кирова состоится парад "Мотоневесты-2018" .
12.00 - на набережной Онежского озера продолжится фестиваль исторической реконструкции "Онего. Легенды Севера-2018".
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