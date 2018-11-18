"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 18 ноября.

15-18 ноября – на ул. Инженерной пройдет Универсальная ярмарка. Время работы – 10.00-18.00.

10.00. – в спортивном комплексе "ФОК" на ул. Ключевой, 10 пройдет открытый чемпионат и первенство по ушу.

12.30 – в манеже ПетрГУ на ул. Герцена, 31Б пройдет первенство МУ "СШОР №3" по спринту и барьерному бегу.

21.00 – во дворце спорта Koral на ул. Пограничной, 50 состоится закрытие чемпионата по мини-футболу.