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Новости. Общество
08:30, 29 Апреля 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 29 апреля.

9.00-13.00. В школах Петрозаводска состоится благотворительная акция "Растопим лед" в поддержку малышей из Специализированного дома ребенка в рамках городской программы для 3-4 классов "Первый шаг в общество".

10.00. В большом зале администрации Петрозаводска состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

14.00. Акция "Чистый Петрозаводск" пройдет в сквере Ивана Сенькина (на ул. Титова), сквере Ивана Молчанова (в районе танка), аллее Ветеранов.

14.00.  "Точка кипения – Петрозаводск" (пр.Ленина, 31). Конференция Корпорации развития Республики Карелия о новых возможностях для бизнеса.

14.30. Молодежный инновационный парк ПетрГУ (пр. Ленина, 33, 219 каб.). В рамках проекта Федерального агентства по делам молодежи "Диалог на равных" встреча с актрисой Национального театра, Лауреатом премии "Онежская маска", педагогом по вокалу, поэтом и автором песен Ксенией Ширякиной (Коган).

17.00. Собор Александра Невского.  Великая Пасхальная Вечерня.

18.00. Музыкальный театр (пл. Кирова, 4). Гала-концерт лауреатов ХI Республиканского фестиваля хореографических коллективов "Танцует молодость", посвященного Международному Дню танца.

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