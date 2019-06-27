"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 27 июня.

27 июня – День молодежи.



9.30 – Верховный суд Карелии приступит к рассмотрению апелляционных жалоб на приговор по делу о гибели детей на Сямозере.

10.30 – в Видлице пройдут мероприятия, приуроченные к 100-летию Видлицкого десанта 1919 года. Открытие памятного знака на месте высадки десанта.

11.00 – в Центре молодёжи на пр. Невского, 55 состоится показ фильма, посвящённого 75-летию освобождения Петрозаводска.

12.00 – VR-зона ко Дню Молодежи.

12.00 – в администрации Петрозаводска пройдет торжественная церемония открытия выставки юных художников, посвящённой 75-летию освобождения Петрозаводска от фашистских захватчиков.

12.00 – на стадионе "Юность" состоится акция "Молодежь за ЗОЖ".

16.00 – в Городском выставочном зале на пр. Ленина, 26 откроется выставка Гильдии мастеров Республики Карелия "На своём берегу".

18.00 – в Музыкальном театре РК пройдет премьера мюзикла "Бременские музыканты".

21.00 – на пл. Кирова состоится генеральная репетиция военного парада.