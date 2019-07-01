"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 1 июля.

1 июля в России отмечается День ветеранов боевых действий.

С понедельника глава Петрозаводска Ирина Мирошник уходит в отпуск.

10.00. Администрация Петрозаводска, Большой зал. Заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

15.00 Территория ПМУП "Городской транспорт" (ул. Московская, 14). Встреча начальника управления городского хозяйства и транспорта А.А Бекелева с журналистами, посвящённая внедрению онлайн-касс в троллейбусах.

18.00. Стадион "Юность". Пятый фестиваль городского бега "Километр здоровья": https://vk.com/km_health.