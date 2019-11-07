"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 7 ноября.

5-8 ноября – в Детском театральном центре на ул. Суворова, 2 пройдет 11 республиканский конкурс художественного слова и ораторского искусства "Глагол".

5-9 ноября – в ПетрГУ на пр. Ленина, 33 состоится республиканский этнокультурный лагерь "Встреча юных на карельской земле". Открытие − 5 ноября в 12.00.



5-9 ноября – в ресурсном центре развития образования "Ровесник", "Кванториум Сампо" на ул. Крупской, 12 пройдут занятия для детей в возрасте от 10 до 14 лет "Лаборатория дополнительной реальности (AR) и криптографии".



7-8 ноября – в Университетском лицее на наб. Варкауса, 15 состоится форум учителей математики.

15.00 – на пл. Кирова пройдет церемония передачи очередной партии новых автобусов для ГУП РК "Карелавтотранс" с участием главы Карелии.



15.30 – в пространстве "Смена Лофт" на ул. Максима Горького, 10 пройдет информационная встреча для НКО "Краудфандинг и добрые дела".



16.00 – в Доме ремесел на ул. Кирова,13 откроется выставка сценического костюма "Спой, мама, спой!", посвященной 20-летию творческой деятельности Алексея Медведева.



17.00 – в медиа-центре "Vыход" откроется выставка "Неподвижность" / Standstill Пим Звир (Нидерланды).