"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 14 ноября.

В отеле "Фрегат" на пр. Карла Маркса, 1А пройдет форсайт-сессия "Экотуризм-перезагрузка".



14-17 ноября – во дворце спорта "Корал" на ул. Пограничной, 50 состоится всероссийский турнир по настольному теннису "Юный Онежец".

11.00 – в администрации главы РК на пр. Ленина, 19 пройдет брифинг, посвященный участию команды Карелии в V Национальном чемпионате профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". В брифинге примут участие начальник управления труда и занятости РК Елена Фролова и представители Карелии на Национальном этапе чемпионата "Абилимпикс".

14.00 – на ул.Крылова, 6 состоится открытие помещения для участковых уполномоченных полиции и членов добровольной народной дружины, сформированной на территории Петрозаводска. В открытии примет участие заместитель главы РК по взаимодействию с правоохранительными органами А. Пшеницын.

15.00 – в ОПФР по Карелии на ул. Кирова, 23 состоится финал городского конкурса для старшеклассников по вопросам пенсионного законодательства "Ключи от фонда".