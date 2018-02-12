"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник 12 февраля.

Глава Карелии Артур Парфенчиков будет работать в Сегежском и Медвежьегорском районах.

В 10.30 в мэрии Петрозаводска состоится пресс-конференция с презентацией программы международного фестиваля "Гиперборея – 2018".

В 12.30 в правительстве Карелии расскажут о проведении этапа Кубка мира по ралли-рейдам "Россия – Северный Лес".

В 15.00 в администрации Петрозаводска состоится заседание общественной комиссии по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

В 15.00 в Национальной библиотеке Карелии состоится торжественная церемония награждения победителей городской конференции юных исследователей "Будущее Петрозаводска".