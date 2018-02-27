Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
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Новости. Общество
07:55, 27 Февраля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник 27 февраля.

Глава Карелии Артур Парфенчиков будет работать в Питкярантском районе.

В 10.00 в мэрии Петрозаводска Ирина Мирошник отчитается о работе администрации перед депутатами.

В 10.00 в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС состоится заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В 10.00 в Петрозаводске состоится акция "Единый день сдачи ОГЭ родителями".

В 15.00 в мэрии Петрозаводска пройдет заседание общественной комиссии по реализации проекта "Формирование комфортной городской среды".

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Комментарии

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Доктор Лень
2018-02-27 10:22:06
Аж три события в 10.00. Хоть разорвись. Зато винные отделы заработали.)
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