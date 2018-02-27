По теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник 27 февраля.
Глава Карелии Артур Парфенчиков будет работать в Питкярантском районе.
В 10.00 в мэрии Петрозаводска Ирина Мирошник отчитается о работе администрации перед депутатами.
В 10.00 в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС состоится заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
В 10.00 в Петрозаводске состоится акция "Единый день сдачи ОГЭ родителями".
В 15.00 в мэрии Петрозаводска пройдет заседание общественной комиссии по реализации проекта "Формирование комфортной городской среды".
По теме
Выбор читателей
22.02.2018, 10:47
25.02.2018, 13:41
22.02.2018, 09:03
24.02.2018, 13:12
21.02.2018, 13:06
Аналитика
Сегодня 11:23
Политкухня
Эксперты обсудили ход президентской кампании в Карелии и спрогнозировали явку на выборы.
26.02.2018 13:16
26.02.2018 12:52
26.02.2018 11:27
20.02.2018 15:04
Чтиво
22.02.2018 21:24
Частная жизнь
Мужское бесплодие - не приговор.
20.02.2018 15:48
19.02.2018 15:02
Медиа
26.02.2018 11:28
Комментарии