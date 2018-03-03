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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу 3 марта.
Сегодня День единого приема граждан. Он пройдет во всех районах и городских округах Карелии с 11 до 18 часов. Глава Карелии Артур Парфенчиков проведет прием граждан в здании правительства республики.
В Петрозаводске в спорткомплексе "Корал" открываются Межрегиональные соревнования по художественной гимнастике "Кижанка-2018".
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В распоряжении "Столицы на Онего" оказались фото и видео, свидетельствующие о том, что собранный на Гоголевском мосту снег складируют в нескольких километрах от Петрозаводска - вдоль дороги, прямо у остановки.
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