"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг 15 марта.

10.00 – в Петрозаводске во дворце спорта "Koral" на ул.Пограничной, 50 стартует первенство СЗФО по настольному теннису среди юношей и девушек 2003-2005 г.р.

13.30 – в правительстве Карелии на пр. Ленина, 19 пройдет заседание Совета при главе РК по межнациональным отношениям.

14.15 – в Законодательном собрании Карелии пройдет заседание Комитета по природным ресурсам и экологии.

15.00 – в детско-юношеской спортивной школе №5 в Петрозаводске на Студенческом переулке,7 глава Карелии Артур Парфенчиков осмотрит зал единоборств после ремонта.

15.00 – в Пенсионном фонде Карелии пройдет пресс-конференция по вопросам выплат материнского капитала.

15.00 - в Детском театральном центре на ул. Суворова, 2 состоится муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов "Живая классика" (подведение итогов, награждение).

15.00 – в школе №8 на ул. Коммунистов, 51 пройдет городской молодежный конкурс патриотической песни "Салют Победы!"

16.00 – в "Точке кипения" на пр. Ленина, 31 состоится встреча по вопросу взаимодействия бизнес-сообщества и дизайнеров города в целях улучшения качества городской среды.

16.00 – в 220 аудитории ПетрГУ глава Карелии Артур Парфенчиков встретится с участниками поискового студенческого отряда университета.

16.00 - в Доме ремесел на ул. Кирова, 13 откроется выставка мастеров декоративно-прикладного искусства Куркиёкского краеведческого центра "Навстречу солнцу".

17.00-18.00 – пройдет "горячая линия" по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, 1а).

С 15 по 17 марта в Петрозаводске пройдет зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Республики Карелия (г. Петрозаводск). 15 марта с 14.00 до 16.00 - выполнение нормативов по плаванию (ФОК, ул. Ключевая, д.10).