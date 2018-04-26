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Новости. Общество
07:55, 26 Апреля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 26 апреля.

Сегодня День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

В 10.00 в конференц-зале отеля "Фрегат" откроется Карельская инвестиционная энергетическая конференция.

В 10.00 в профсоюзах Карелии обсудят меры по охране труда.

В 11.00 в Национальной библиотеке Карелии пройдет сессия "Развитие системы профессионального инклюзивного образования".

В 12.00 в администрации Петрозаводска пройдет торжественная сессия Петросовета, посвященная 100-летию городского совета.

В 12.00 в Национальном театре Карелии откроется XVI Межрегиональная выставка-ярмарка "Охота. Рыбалка. Туризм".

В 19.00 в Карельской государственной филармонии пройдет VII Международный фестиваль искусств "Онего-Классик": моноспектакль "Пиковая дама".

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