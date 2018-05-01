"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 1 мая.

Во вторник, 1 мая мы по традиции отмечаем Праздник весны и труда, День международной солидарности трудящихся. В этот день в Петрозаводске будут проводиться праздничные шествия и митинги.

Профсоюзы ждут желающих присоединиться к их колонне в 10.30 на площади Ленина. Шествие профсоюзов закончится митингом на площади Кирова.

Чуть позже, с 12 часов на площади Ленина начнется сбор участников первомайской демонстрации, организованной КПРФ. Все желающие получат в подарок шарики. В 12.30 праздничная первомайская колонна двинется по проспекту Карла Маркса к площади Кирова, где в 13 часов состоится митинг.

Все мероприятия и акции согласованы с администрацией Петрозаводска.

В Костомукше 1 мая пройдут праздничные мероприятия, посвященные 35-летию города.